Inter-Lazio, cambia il gol del 2-1: è di Milinkovic-Savic, scelta discussa

ROME, ITALY – OCTOBER 04: Sergej Milinkovic Savic of SS Lazio looks on during the Serie A match between SS Lazio and FC Internazionale at Stadio Olimpico on October 4, 2020 in Rome, Italy. (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)

Inter-Lazio lascia una coda finale a livello di marcatori: il momentaneo 2-1 ora è di Milinkovic-Savic. In un primo momento la Lega Serie A lo aveva assegnato a Escalante, adesso si è corretta e lo dà al serbo.

IL GIALLO – Per la Lega Serie A il momentaneo 2-1 di Inter-Lazio è gol di Sergej Milinkovic-Savic. Fino a pochi minuti fa l’assegnazione della marcatura era per Gonzalo Escalante, e si tratterebbe dell’ennesimo giocatore al primo centro in Serie A contro l’Inter (sarebbe il sesto in questo campionato). Invece, a sorpresa, adesso è cambiato con il serbo. Nello specifico: al 61′ Milinkovic-Savic batte (male) una punizione che finisce in porta solo per l’intervento di Escalante. Senza la deviazione, netta, dell’argentino sarebbe uscita di qualche metro rispetto alla porta di Samir Handanovic, del tutto spiazzato. In teoria dovrebbe essere di Escalante, in base al punto 2.A del regolamento sui gol dubbi (vedi articolo). Da capire se, nelle prossime ore, arriverà una spiegazione ufficiale (lunedì scorso è stato ricambiato un gol in Atalanta-Torino, assegnato a Robin Gosens anziché autorete di Salvatore Sirigu). Di certo, soprattutto per chi gioca al fantacalcio, l’assegnazione del 2-1 di Inter-Lazio continuerà a far discutere.