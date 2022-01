Inter-Lazio, Calhanoglu lascia il ritiro! Inzaghi ritrova anche Satriano – Sky

Inter-Lazio è la sfida in programma domani alle ore 20.45 a San Siro, valevole per la ventunesima giornata di Serie A (QUI le ultime sui biancocelesti). Secondo le ultime di Barzaghi – intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24 -, dopo Dzeko torna in gruppo anche Satriano

UN ALTRO RIENTRO – Inter-Lazio sarà di fatto la prima sfida del nuovo anno per i nerazzurri di Simone Inzaghi, che dovranno fare a meno di Hakan Calhanoglu (vedi articolo): «Poco fa Calhanoglu ha lasciato il ritiro mentre il resto della squadra è rimasta per preparare la sfida con la Lazio. Dzeko è pienamente recuperato, oggi ha lavorato in gruppo così come Satriano. In attacco giocheranno Sanchez e Lautaro Martinez, c’è anche Correa che potrebbe insidiare uno dei due. A centrocampo dubbio Gagliardini/Vidal. Attenzione ai diffidati come Lautaro che in caso di cartellino salterebbe la finale di Supercoppa con la Juventus».