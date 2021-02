Inter-Lazio, biancocelesti in partenza verso Milano caricati dai tifosi

Si avvicina sempre di più Inter-Lazio, sfida in programma domani sera a San Siro. I biancocelesti, dopo la rifinitura di oggi, sono partiti alla volta di Milano. Ad accompagnare la loro partenza un nutrito gruppo di tifosi.

ENTUSIASMO – C’è grande entusiasmo in casa biancoceleste, dopo le sei vittorie di fila raccolte dalla squadra di Simone Inzaghi. Una striscia positiva che si spera venga fermata domani, in occasione di Inter-Lazio. La squadra capitolina è partita in direzione Milano proprio questo pomeriggio, dopo l’allenamento pomeridiano, accompagnata dall’affetto e dall’entusiasmo dei propri tifosi. Un nutrito gruppo di supporters della Lazio ha infatti espresso la propria vicinanza alla squadra in vista della sfida di domani sera, come dimostrato da una breve clip video pubblicata proprio dai canali social ufficiali della società di Claudio Lotito.