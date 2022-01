Inter-Lazio, biancocelesti in partenza: rotta verso Milano

Si avvicina sempre di più Inter-Lazio, sfida in programma domani alle 20.45 a San Siro. I biancocelesti sono in viaggio proprio in questi minuti per raggiungere il capoluogo lombardo, dove avrà luogo la partita.

PARTENZA – Tutto pronto per Inter-Lazio, che sancirà (salvo clamorose sorprese dell’ultimo secondo) il ritorno in campo dei nerazzurri nel 2022. I biancocelesti – dopo la conferenza stampa di oggi del tecnico Maurizio Sarri – sono in partenza per raggiungere Milano.

POSTICIPO – Inter-Lazio sarà il posticipo di domani, in programma alle ore 20.45. I biancocelesti ultimeranno dunque la preparazione alla gara di domani proprio nel capoluogo lombardo, in attesa del fischio d’inizio.