Inter-Lazio, Baroni si affida a Tchaouna in attacco: la probabile formazione

La Lazio è pronta ad affrontare l’Inter nei quarti di finale di Coppa Italia, con Marco Baroni che sembra aver sciolto gli ultimi dubbi di formazione. Il tecnico biancoceleste confermerà il collaudato 4-2-3-1. Ecco la probabile formazione con Tchaouna in attacco.

CAMBIA LA DIFESA – Inter-Lazio, in palio c’è un posto in semifinale e, nonostante le numerose assenze, la squadra capitolina è determinata a dare battaglia. In porta spazio ancora a Christos Mandas, preferito a Provedel per la sfida secca contro i nerazzurri. In difesa, Baroni cambia qualcosa rispetto all’ultima gara di campionato. Al centro, la coppia formata da Mario Gila e Samuel Gigot avrà il compito di arginare l’attacco dell’Inter, mentre sulle fasce torneranno titolari Manuel Lazzari a destra e Luca Pellegrini a sinistra, tornato dopo l’infortunio.

Rovella titolare, in attacco tutto nelle mani di Tchaouna

QUALCHE CONFERMA – A centrocampo, la mediana sarà composta da Matteo Guendouzi e Nicolò Rovella. Il francese, ormai pilastro del centrocampo laziale, garantirà dinamismo e aggressività. La vera novità di formazione arriva in attacco. Complice l’assenza di Castellanos, Marco Baroni sceglie Loum Tchaouna come punta centrale e non Noslin. Alle sue spalle agirà Boulaye Dia in posizione di trequartista. Sulle fasce spazio a Gustav Isaksen a destra e Mattia Zaccagni a sinistra, entrambi chiamati a dare ampiezza.