Inter-Lazio, Baroni tra cambi e conservazione: una novità in attacco!

Marco Baroni adotta una doppia linea in vista di Inter-Lazio. Ecco quali saranno le scelte del tecnico per il match di Coppa Italia, tra alternanze, conservazione e una novità.

COPPA ITALIA – Vigilia di un altro importante match stagionale: Inter-Lazio per i quarti di finale di Coppa Italia andrà in scena domani sera a San Siro. I due allenatore mettono a punto le proprie mosse, dovendo ovviamente pensare ai successivi impegni e agli infortuni. Proprio in quest’ottima Marco Baroni adotta una doppia linea: quella dei cambi ma anche della conservazione.

Inter-Lazio, Baroni sceglie una doppia strada: ecco la probabile formazione

I CAMBI – Matteo Petrucci, inviato per Sky Sport 24, informa sulle mosse dell’allenatore biacoceleste in vista di Inter-Lazio: «Baroni qualche calcolo lo fa, legato anche alla poca brillantezza di qualche giocatore. Ad esempio, c’è Tavares che è sicuramente in calo e ha già dimostrato che è un rischio fargli giocare tre partite consecutive. Quindi domani riposa e viene rilanciato Pellegrini che è fuori dalla lista dell’Europa e della Serie A ma in Coppa Italia può giocare. C’è necessità e quindi in Inter-Lazio giocherà lui. Viene fatto rifiatare Marusic, giocherà Lazzari dall’altra parte. Baroni farà riposare anche uno dei due centrali, molto probabilmente Romagnoli. Giocherà Gila e accanto a lui Gigot».

LE CONFERME – Matteo Petrucci: «Però tra centrocampo e attacco l’allenatore schiera i titolari, ovvero la miglior formazione possibile. Torna Rovella dalla squalifica, che fa coppia con Guendouzi. Vengono confermati Isaksen, Dia e Zaccagni. L’assenza di Castellanos rischia di diventare un limite, lo si è visto anche a Venezia, domani Baroni lancia dall’inizio Tchaouna. Quest’ultimo non è di fatto un centravanti, sarà la prima volta dall’inizio in quel ruolo dopo gli ultimi minuti giocati a Venezia. Vedremo in buona parte una Lazio dei titolari, anche perché la partita è importante e nessuno da queste parti ha dimenticato il pesantissimo KO in campionato contro i nerazzurri».

LAZIO (3-5-2): Mandas; Lazzari, Gigot, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Tchaouna.