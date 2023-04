Inter-Lazio, Barella di nuovo il favorito! Le ultime sul centrocampo – SM

Barella e Calhanoglu sono usciti malconci dalla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus, e tutto faceva pensare a un possibile riposo (ma in panchina) in vista di Inter-Lazio. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, però, il centrocampista italiano potrebbe giocare titolare contro ogni pronostico.

A CENTROCAMPO – Sospiro di sollievo per le condizioni di Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu dopo la sfida di Coppa Italia contro la Juventus. I due non solo saranno regolarmente a disposizione di Simone Inzaghi per Inter-Lazio, ma potrebbero anche giocare titolari. Soprattutto Nicolò Barella, che nelle ultime ore sembrerebbe aver scavalcato addirittura Roberto Gagliardini dalla probabile formazione. L’ex Atalanta, in ogni caso, si tiene pronto per una riconferma dopo la titolarità in campionato contro l’Empoli. Gli altri due posti a centrocampo saranno occupati da Marcelo Brozovic che torna davanti la difesa, e da Henrikh Mkhitaryan.

Fonte: Sportmediaset