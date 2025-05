Inter, Lazio avvelenata? Dal 6-0 dell’andata alla speranza Champions: cosa aspettarsi

Che Lazio arriverà a San Siro domenica sera? L’Inter deve mettere in conto due fattori, che fanno capo al recente passato e al futuro dei biancocelesti.

COSA ASPETTARSI – L’Inter dovrà affrontare la Lazio, per la terza volta quest’anno, in uno dei momenti meno opportuni della stagione. Come quasi tutte le ex, anche quella di Simone Inzaghi domenica arriverà a San Siro col dente avvelenato. In questo caso, però, non è colpa di alcuna separazione burrascosa o di lontani trascorsi dolorosi: è il recente passato e un futuro possibile a incendiare l’animo biancoceleste.

Inter, attenta: la Lazio trova motivazioni nel passato ma anche nel futuro

I PRECEDENTI – Il roboante 6-0 dell’andata, risalente allo scorso 16 dicembre, è ancora negli occhi di tutti, nerazzurri ma – soprattutto – biancocelesti. Ai tifosi laziali, infatti, non è andata giù un risultato così pesante, a tratti anche umiliante, arrivato proprio nella cornice casalinga dell’Olimpico. Una sconfitta del genere è sempre difficile da digerire, anche se arriva per mano di un'”amica” come può esserlo l’Inter. Il 2-0 arrivato a febbraio, che ha eliminato i biancocelesti dalla Coppa Italia, poi, non ha fatto altro che mettere benzina sul fuoco.

FUTURO POSSIBILE – Al fattore non trascurabile dei precedenti si aggiunge anche quello degli scenari futuri ancora in ballo. Il pareggio rimediato nell’ultima giornata contro la Juventus, infatti, non ha ancora eliminato le speranze Champions League dalla mente della Lazio. La squadra di Marco Baroni attualmente è a pari punteggio con i bianconeri, rispettivamente al quarto e quinto posto in classifica, e deve sperare in un passo falso dei diretti rivali per continuare a crederci. Gli scontri diretti tra i due club in corsa per un posto nell’Europa che conta, infatti, sono a favore degli uomini di Igor Tudor, che in caso di parità di punti al termine della stagione si aggiudicherebbero la qualificazione. Stando così le cose, ciò che conta più di tutto per la Lazio è riuscire a non fallire le prossime due sfide: prima l’Inter a San Siro e poi il Lecce all’Olimpico. Una motivazione particolarmente forte quella dei biancocelesti, che inoltre vorranno rendere pan per focaccia ai nerazzurri.