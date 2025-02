L’Inter attende la partita contro la Lazio di questa sera alle ore 21 allo stadio San Siro. Marco Baroni porta un attacco inedito, la probabile formazione per Tuttosport.

TITOLARISSIMI – La Lazio prende sul serio la partita contro l’Inter e non vuole lasciare nulla al caso. Il deludente pareggio con il Venezia ha lasciato l’amaro in bocca soprattutto a causa del definitivo sorpasso della Juventus. Il quarto posto in campionato è complicatissimo, a Marco Baroni rimangono le coppe per fare un miracolo in questa stagione. Claudio Lotito non lo ha supportato fino in fondo con il mercato, non garantendogli una punta di ricambio a Taty Castellanos. Ora l’argentino è e sarà indisponibile per altre settimane per l’infortunio rimediato col Napoli, l’allenatore deve pensare a soluzioni alternative in attacco. Oggi dovrebbe vedersi in campo al posto di Tijjani Noslin, insufficiente a Venezia, l’ex Salernitana Loum Tchaouna. Esterno di natura, ma verrà adattato al centro per garantire maggiori spazi a Boulaye Dia. Sugli esterni ci saranno regolarmente Gustav Isaksen e Mattia Zaccagni, così come a centrocampo prenderanno posto Nicolò Rovella e Mateo Guendouzi. Di seguito la probabile di Baroni per Inter-Lazio, partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia.

Inter-Lazio, la probabile formazione di Baroni

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gigot, Gila, Pellegrini; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Dia, Zaccagni; Tchaouna.