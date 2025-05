Inter-Lazio 2-2, doppia rimonta. Doccia fredda al 90′ su rigore

Termina 2-2 Inter-Lazio, sfida valevole per la trentasettesima giornata di campionato. Ecco quanto successo nel secondo tempo della partita, dopo la prima frazione di gioco terminata con il punteggio di 1-0

SECONDO TEMPO – Altalena di emozioni in questo secondo tempo di Inter-Lazio, con i nerazzurri che addormentano fin troppo la partita e abbassano i ritmi, dando la possibilità ai biancocelesti di rendersi pericolosi. Specialmente con Dia, lanciato a rete da Castellanos, ma solo un grande intervento di Bisseck da dietro a disturbarlo gli impedisce di trovare il gol. Pareggio che, però, arriva poco dopo: al minuto 72 Bastoni chiude sulla sinistra su Castellanos, lo spagnolo riesce però a recuperare, palla dentro con la conclusione di Hysaj che ribatte su Dumfries, finisce a Vecino e alla fine, nel batti e ribatti generale in mezzo all’area di rigore, Pedro ribadisce in rete l’1-1. Qusndo tutto sembra perduto e l’Inter sembra in netto calo, al 79′ Calhanoglu pennella una punizione dal limite destro dell’area di rigore che finisce sulla testa di Dumfries sul secondo palo e l’olandese manda in rete il nuovo vantaggio nerazzurro. Al 90′, però, un’altra doccia fredda: Bisseck interviene con il gomito largo in area di rigore bloccando il pallone, dopo un check al VAR il direttore di gara concede la punizione massima che Pedro trasforma trovando la sua doppietta personale. In pieno recupero un incredibile errore di Arnautovic solo davanti alla porta è fatale: con un facile tap-in mancato, la gara termina 2-2. Un risultato che, complice il pareggio del Napoli a Parma, rende ancora più amara questa serata.

INTER-LAZIO 2-2

Gol: Bisseck al 45’+1, Pedro al 72′ e rig. al 90′, Dumfries al 79′