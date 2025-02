Inter-Lazio 2-0, cinque dati statistici che potresti non sapere

L’Inter ha superato il turno in Coppa Italia battendo la Lazio 2-0 e ora si giocherà le semifinali contro il Milan. Di seguito alcuni dati statistici sulla partita tra Inter e Lazio, giocatasi ieri a San Siro.

INTER-LAZIO 2-0: CURIOSITÀ E DATI STATISTICI DELLA PARTITA

TRENTA – L’Inter ha raggiunto la semifinale di Coppa Italia in 30 occasioni, meno solo della Juventus (36) nella storia della competizione; inoltre, i nerazzurri hanno avuto accesso a questa fase del torneo in cinque delle ultime sei stagioni.

UNDICI – Con la rete messa a referto ieri, meravigliosa tra l’altro, Marko Arnautovic ha raggiunto quota 11 gol con la maglia dell’Inter. Raggiunto un altro giocatore nerazzurro in squadra, ossia Joaquin Correa. E inoltre ha eguagliato il numero di gol anche di due austriaci che hanno militato all’Inter: Herbert Prohaska ed Heinrich Schonfeld.

TRENTANOVE – Calhanoglu ieri ha segnato il suo trentanovesimo rigore in carriera con squadre di club. Meno uno per arrivare a cifra tonda. L’ultimo segnato risale a Cagliari-Inter 0-3 in campionato dello scorso 28 dicembre.

TRE – Tre presenze e tre clean sheet per Josep Martinez. Il portiere spagnolo dell’Inter anche nella partita di ieri non ha subito gol. Ha giocato contro l’Udinese nel successo per 2-0 in Coppa Italia (ottavi), contro il Genoa 1-0 (Serie A) e ieri con la Lazio 2-0 in Coppa Italia (quarti).

SEI – L’Inter è rimasta imbattuta in ognuna delle ultime sei sfide contro la Lazio contando tutte le competizioni, realizzando 17 gol e subendone solo due.