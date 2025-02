Inter-Lazio 2-0, Calhanoglu non perdona! È (di nuovo) derby

Termina 2-0 Inter-Lazio, sfida valevole per i quarti di finale della Coppa Italia. Ecco quanto successo nel secondo tempo della partita, dopo la prima frazione di gioco terminata con il punteggio di 1-0

SECONDO TEMPO – Nella ripresa la Lazio prova ad attaccare per cercare di pareggiare la partita, creando anche qualche occasione su cui però un brillante Josep Martinez si fa trovare pronto. Poi, non appena arrivano i cambi, Simone Inzaghi dà un’ulteriore scossa all’Inter. E non ci mette molto ad arrivare il gol del raddoppio: giocata spaziale di Correa che si infila nell’area avversaria con uno slalom, prima di essere abbattuto da un fallo netto. Calcio di rigore e sul dischetto si presenta Calhanoglu che, come un cecchino, non sbaglia nemmeno questa volta e firma il 2-0. Pericolo all’81, quando Pedro lascia partire una conclusione dal limite dell’area e la palla deviata da Bisseck finisce sulla traversa. Nel finale l’Inter gestisce il risultato con un buon giro palla, senza subire ulteriori particolari assalti degli avversari. Si conclude così 2-0 la partita valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, in semifinale sarà di nuovo un (doppio) derby contro il Milan.

INTER-LAZIO 2-0

Gol: Arnautovic al 39′, rig. Calhanoglu al 77′