Inter-Lazio 1-0 al 45′, Bisseck sfonda la rete! Sommer il solito muro

Termina sul punteggio di 1-0 il primo tempo di Inter-Lazio, sfida valevole per la trentasettesima giornata di campionato (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti

PRIMO TEMPO – Partita molto fisica e intensa a San Siro tra Inter e Lazio, con le due squadre che lottano su ogni pallone consapevoli che questa sera, per entrambe, conta solo una vittoria. Nonostante ciò, le vere occasioni da gol non sono moltissime. Tanto che la prima la firmano i nerazzurri al 30′, quando Federico Dimarco lascia partire un siluro su un cambio di gioco dalla fascia opposta e Mandas con un grande intervento gli nega il gol. Una costante di questo primo tempo è l’arbitraggio discutibile di Chiffi, con fischi spesso e volentierti a favore degli ospiti e un possibile rigore non concesso a Bisseck con una plateale spinta ai suoi danni da parte di Rovella. Nel finale è la Lazio a rendersi pericolosa, con una ripartenza al 42′ che porta Isaksen davanti a Sommer, ma il portiere elvetico con un’uscita pazzesca mura la conclusione dell’esterno biancoceleste, tenendo intatto il risultato sullo 0-0. Quando sembra che la prima frazione di gioco debba chiudersi a reti inviolate, al 46′ un corner porta a una palla vagante a centro area, Bisseck la raccoglie e spara in porta il gol che vale l’1-0 e il MOMENTANEO sorpasso in classifica.

INTER-LAZIO 1-0

Gol: Bisseck al 45’+1