Inter-Lazio 1-0 al 45′, Arnautovic… Ma cosa hai fatto?!

Termina sul punteggio di 1-0 il primo tempo di Inter-Lazio, sfida valevole per i quarti di finale della Coppa Italia (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti

PRIMO TEMPO – Come nel primo tempo contro il Genoa, fatica anche questa sera l’Inter a sbloccare la partita contro la Lazio. Poche le occasioni di questa frazione di gioco, create perlopiù dagli ospiti. Al 18′ è Isaksen ad avere sui piedi la palla che potrebbe portare in vantaggio i biancocelesti, ma è bravissimo Josep Martinez con un grande intervento a mandare oltre il palo. Poco dopo piove (letteralmente) sul bagnato per Inzaghi, quando al 21′ si ferma Darmian per un problema muscolare: dentro al suo posto Dumfries. La ruota gira, però, al 39′: calcio d’angolo per l’Inter, la difesa della Lazio rinvia fuori dall’area dove Arnautovic si coordina e lascia partire un siluro al volo che si deposita in rete e vale l’1-0. Si chiude così con i nerazzurri in vantaggio il primo tempo di questo quarto di finale di Coppa Italia a San Siro.

INTER-LAZIO 1-0

Gol: Arnautovic al 39′