Inter a lavoro all’indomani della vittoria sul Lecce: un rientro in programma!

Niente pausa per l’Inter che torna a lavoro subito dopo la vittoria conquistata a San Siro contro il Lecce. Intanto Simone Inzaghi può sorridere di fronte all’imminente rientro di un infortunato.

A LAVORO – L’Inter ha archiviato positivamente la prima sfida casalinga, vincendo con un netto 2-0 sul Lecce. La squadra di Simone Inzaghi deve mettere subito nel mirino la prossima partita, per cercare di concludere al meglio il primo tris di impegni della stagione. I nerazzurri, infatti, torneranno in campo già venerdì, per l’anticipo della terza giornata in cui sfideranno l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Per questo, all’indomani da Inter-Lecce, Inzaghi ha chiamato i suoi ragazzi a rapporto ad Appiano Gentile per una nuova sessione di lavoro.

Inter, nel mirino già l’Atalanta: Inzaghi ritrova una pedina!

BUONE NOTIZIE – In mattinata l’Inter ha svolto un allenamento congiunto con la squadra dell’Under-18, al quale hanno partecipato solo quei calciatori che ieri non sono stati impegnati nella sfida contro il Lecce. A chi, invece, sabato sera è stato protagonista in campo a San Siro quest’oggi è stato riservato un tipo di lavoro diverso. Inoltre, giungono notizie positive in merito a un recupero. Simone Inzaghi può sorridere di fronte alle condizioni fisiche di Stefan De Vrij decisamente migliorate, tanto da poterlo riavere in gruppo a partire da domani. Diversa, invece, la situazione di Lautaro Martinez, ieri in tribuna per sostenere i suoi compagni nel corso di Inter-Lecce.

