Inter a lavoro verso Real Sociedad: il programma di giornata – TS

Si avvicina l’attesissimo esordio in Champions League dell’Inter. TuttoSport informa sul programma di giornata dei nerazzurri che condurrà alla sfida di domani contro la Real Sociedad.

PROGRAMMA – Dopo la vittoria del derby, il meritato riposo di domenica e il primo allenamento di ieri, oggi l’Inter si avvicina sempre di più verso il nuovo obiettivo. La squadra di Simone Inzaghi continua a lavorare in vista del prossimo importante impegno: il debutto in Champions League in casa della Real Sociedad in programma domani sera. L’edizione odierna di TuttoSport spiega quale sarà il programma di giornata del gruppo nerazzurro. Alle ore 11:30 l’Inter inizierà l’allenamento ad Appiano Gentile, dal quale arriveranno, molto probabilmente, i primi indizi sulle scelte del tecnico piacentino. Nella seduta di ieri, infatti, non ci sono state notizie rilevanti in questo senso, in quanto i nerazzurri hanno effettuato un lavoro personalizzato. Alle ore 16:00, poi, l’Inter partirà alla volta di San Sebastian. Una volta arrivati sul posto è previsto, intorno alle 18:45, l’intervento in conferenza stampa di Inzaghi, insieme a uno dei suoi calciatori. Questi i primi passi dei nerazzurri verso l’attesissimo esordio in Champions League.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna