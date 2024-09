Inter a lavoro verso Monza. Inzaghi trama qualcosa: il programma!

L’Inter continua a preparare il match contro il Monza di domenica. Il programma della settimana è già chiaro, a differenza delle scelte di Inzaghi. Il mister potrebbe sorprendere.

PROGRAMMA – Gli impegni delle Nazionali possono dirsi finalmente conclusi. Proprio quest’oggi l’Inter riabbraccia gli ultimi reduci dalla sosta, in particolare Lautaro Martinez, Mehdi Taremi, Kristjan Asllani e Denzel Dumfries. La trasferta di Monza, in programma domenica alle ore 20.45, si avvicina sempre di più e Simone Inzaghi necessita di avere tutto il gruppo a disposizione. Il tecnico piacentino, infatti, nei prossimi giorni dovrà effettuare delle importanti valutazioni, considerando una serie di fattori come il minutaggio dei Nazionali, il poco tempo a disposizione per preparare il match contro i brianzoli e il valore delle successive due sfide, contro Manchester City e Milan.

Le valutazioni di Inzaghi verso Monza-Inter: cosa filtra da Appiano Gentile

INTENZIONI – Proprio per tutti i motivi sopra elencati, è molto probabile che Inzaghi stia tramando qualcosa in vista di Monza-Inter. La sensazione, infatti, è che il ‘demone di piacenza’ voglia risparmiare alcuni suoi titolarissimi, lasciando spazio a chi in quest’esordio stagionale ha avuto ancora meno spazio. Come spiega Andrea Paventi, intervenuto in collegamento su Sky Sport 24, la giornata ideale per avere delle risposte più accurate sulla formazione di Monza-Inter sarà quella di sabato, quando i nerazzurri si alleneranno nel pomeriggio. Domani, invece, la squadra di Simone Inzaghi scenderà sui campi di Appiano Gentile in mattinata – proprio come fatto anche quest’oggi – per continuare il lavoro di preparazione per il quarto match di Serie A.