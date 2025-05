Inter subito a lavoro post Lazio: ecco l’umore ad Appiano Gentile

All’indomani della batosta subita contro la Lazio, l’Inter è tornata immediatamente ad allenarsi. Ma qual è l’umore ad Appiano Gentile, dopo il silenzio stampa di ieri sera? Ecco cosa filtra al termine dell’allenamento.

DI NUOVO A LAVORO – Tornare a lavoro dopo la batosta di ieri sera non è semplice, ma certamente è necessario per ristabilire l’umore e la concentrazione. L’Inter, reduce dalla doppia rimonta della Lazio che ha negato il sorpasso sul Napoli, si è ritrovata questa mattina ad Appiano Gentile. L’allenamento si è concluso da pochi minuti, come racconta Matteo Barzaghi a Sky Sport. Dal centro sportivo nerazzurro non arrivano notizie di campo, ma solo sullo spogliatoio. È proprio l’umore del gruppo di Simone Inzaghi, infatti, a interessare maggiormente in questo momento.

Inter, le sensazioni al termine dell’allenamento dopo il pareggio contro la Lazio

COSA TRAPELA – La sensazione, spiega il giornalista al termine della seduta mattutina, è che sia la rabbia a prevalere su tutte le altre emozioni attualmente. Il motivo principale, oltre all’opportunità sprecata, risiede nelle valutazioni arbitrali considerate errate, sia in Inter-Lazio che in alcune precedenti gare, che sono costate care ai nerazzurri. Il club ha provato a manifestarlo al termine della sfida di ieri sera, decidendo di non portare nessun tesserato davanti ai microfoni delle emittenti televisive. A rendere chiara la situazione dello spogliatoio è Francesco Acerbi, che dopo l’allenamento si è fermato brevemente all’uscita da Appiano Gentile. Alla domanda di un tifoso, che gli ha chiesto se stesse bene, il difensore italiano ha risposto di no, poi ha accontentato i tifosi facendo le foto ed è andato via. Considerando il momento difficile, all’Inter servirà sicuramente ancora qualche ora per sbollire la rabbia. Poi dovrà subito guardare avanti, perché venerdì è in programma l’ultima sfida di campionato.