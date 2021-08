Inter, Lautaro Martinez verso il recupero: a disposizione col Verona? – Sky

Lautaro Martinez potrebbe essere a disposizione di Inzaghi per Verona-Inter, sfida in programma venerdì alle 20:45. Da “Sky Sport” arrivano gli aggiornamenti sulle condizioni dell’argentino

CONVOCATO – L’Inter, per la trasferta di venerdì contro il Verona, potrebbe recuperare uno dei suoi pezzi pregiati. In attesa di rinforzi dal mercato (qui le ultime), Inzaghi potrebbe avere a disposizione Lautaro Martinez. Secondo quanto riferito dall’inviato di “Sky Sport” Andrea Paventi, l’argentino, nella giornata di ieri, ha lavorato in parte con il gruppo. Saranno decisivi gli allenamenti di oggi pomeriggio e diomani. Nel caso di lavoro in gruppo, l’argentino sarà certamente fra i convocati per la sfida del Bentegodi.