Inter, Lautaro Martinez fa gli straordinari! Un cambio a centrocampo – TS

Simone Inzaghi e l’Inter pensano in grande: i nerazzurri non vogliono rinunciare alla semifinale di Coppa Italia.

OBIETTIVO – Simone Inzaghi, in vista della semifinale di Coppa Italia contro il Milan, non vuole scegliere. I nerazzurri – scrive Tuttosport – vogliono dimenticare la caduta contro il Bologna e allo stesso tempo pensano alla miglior formazione. o schieramento iniziale potrebbe ricalcare quello visto al Dall’Ara: un cambio sicuro sarà in porta, con Martinez che prende il posto di Yann Sommer. Mentre Dimarco tornerebbe titolare a sinistra al posto di Carlos Augusto.

Inter, tanti straordinari tra attacco e centrocampo

STRAORDINARI – Oltre a Bastoni e Mkhitaryan, squalificati nella prossima giornata di campionato con la Roma, Lautaro Martinez farà gli straordinari in attacco insieme ad Acerbi, Barella e Calhanoglu. Per l’Inter la finale di Coppa Italia è stata sempre un obiettivo, e c’è anche l’ultima occasione di vincere un derby di Milano dopo un’annata disastrosa sotto questo punto di vista. In attacco pesa l’assenza di Marcus Thuram, e con Taremi che non è mai entrato del tutto in forma. Ad avere la seconda maglia da titolare sarà ancora una volta Correa, con Arnautovic che molto probabilmente sarà preservato anche in vista della partita di domenica contro la Roma.

Fonte: Tuttosport – Ivan Cardia