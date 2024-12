Lautaro Martinez, Cagliari porta bene! Un gol per ritrovare fiducia

L’Inter di Lautaro Martinez segna tanto nonostante manchino da diverse partite le reti dell’argentino. Il capitano non segna ma produce un gran lavoro per la squadra. Contro il Cagliari l’occasione di ritornare al gol.

DIGIUNO – L’Inter dopo la sconfitta in Champions League contro il Bayer Leverkusen, mette in fila 3 vittorie consecutive tra Coppa italia e campionato. In queste tre partite è andata a segno ben 8 volte senza subire reti. Questo conferma la mentalità vincente della squadra che sa rialzarsi nei momenti difficili. Difficoltà che sta passando però Lautaro Martinez sotto porta. In tutte queste partite il bomber nerazzurro non è riuscito a lasciare il segno con una zampata vincente. Uscito, contro il Como, intorno al 90′ di gioco, Lautaro Martinez è stato comunque accolto in panchina da applausi di incoraggiamento da tutta la tifoseria nerazzurra. Questo ad indicare la vicinanza del pubblico interista al proprio capitano, ma soprattutto un pubblico che riconosce il lavoro grandioso effettuato lo scorso anno delle 2 stelle.

Lautaro Martinez non trova la via della rete dalla partita contro il Venezia

CAPITANO – L’Inter è prima con 42 reti realizzate a pari merito con l’Atalanta (ricordando sempre una partita da recuperare per la beneamata). L’attacco dell’Inter è guidato da Marcus Thuram con 12 reti, primo a pari merito con Retegui, mentre Martinez è a quota 5 reti. Un dato però può confortare tutti i tifosi. Martinez ha una media di tre tiri a partita ma soprattutto da inizio campionato ha collezionato ben 11 grandi occasioni da rete mancate. Questo potrebbe essere dovuto al suo instancabile pressing e al fatto di arretrare spesso pe far ripartire l’azione. Cagliari, seconda preda preferita del “Toro” in Serie A, può rappresentare una grande occasione per ripartire il nuovo anno con il piede giusto.