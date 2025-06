L’Inter lascia Seattle: in viaggio verso la nuova tappa del Mondiale per Club!

Continua il “tour” americano dell’Inter. Dopo le sfide affrontate a Seattle, che hanno regalato il passaggio agli ottavi di finale, arriva il momento di una nuova tappa al Mondiale per Club.

NUOVA TAPPA – I due impegni del Mondiale per Club andati in scena a Seattle hanno sorriso all’Inter, che con le due vittorie su Urawa Red Diamonds e River Plate – da aggiungere al pareggio nella prima uscita col Monterrey – strappa il pass per gli ottavi di finale del torneo. L’appuntamento per il nuovo turno è in programma lunedì – alle ore 21.00 italiane – in una cornice ancora diversa. L’Inter, infatti, dovrà affrontare il prossimo avversario, ovvero i brasiliani del Fluminense, a Charlotte, precisamente al Bank of America Stadium.

Inter, da Seattle a Charlotte per il Mondiale per Club: le immagini dei nerazzurri in viaggio

IL VIAGGIO – Il viaggio per raggiungere la città di Charlotte sta avvenendo in queste ore, con la squadra di Cristian Chivu in partenza da Seattle. Dallo Stato di Washington, quindi, l’Inter si sposta in North Carolina, dove domani inizierà la nuova fase di preparazione per il match contro il Fluminense. Tutti i nerazzurri, esclusi quelli infortunati che hanno lasciato gli Stati Uniti perché non potranno essere utilizzati al Mondiale per Club, sono in viaggio. Le immagini, condivise dai canali social ufficiali del club, hanno immortalato il momento. Ecco le foto del viaggio dell’Inter verso la nuova tappa in cui si svolgerà il prossimo match.