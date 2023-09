L’Inter lancia la sfida al Milan: vince mostrando qualcosa di diverso – CdS

Il 4-0 dell’Inter alla Fiorentina porta alla sosta le due milanesi in testa alla classifica appaiate. Ma, in relazione al derby che arriverà sabato 16, per il Corriere dello Sport c’è qualcosa in più da un lato.

LE DIFFERENZE – Tre vittorie e nove punti per entrambe. Inter e Milan si sfideranno nel gran derby di sabato 16 a punteggio pieno per il primato in solitaria in classifica. Ma, per il Corriere dello Sport, la squadra di Simone Inzaghi ha mostrato una differenza. Ossia: l’Inter ha fatto vedere di poter vincere e dominare, ma non in un unico modo. Perché dopo aver gestito da subito contro Monza e Cagliari ieri ha aspettato la Fiorentina, tanto che alla fine ha avuto solo il 40% di possesso palla. Un dato inutile nel calcio, visto che non è così che si vincono le partite. E l’Inter, in vista del derby, ha mostrato anche una sicurezza straordinaria.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno