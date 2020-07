Inter, la SPAL Ã¨ il peggiore attacco della Serie A: occasione difesa

Inter, la SPAL è il peggiore attacco della Serie A: occasione difesa

L’Inter in questa stagione ha sempre bisogno di registrarsi in difesa. La SPAL che è il peggior attacco della Serie A sembra un’occasione ideale.

CLEAN SHEET CERCASI – L’Inter in questa stagione ha palesato varie difficoltà nella fase difensiva. Quasi sempre i gol subiti prima che un pezzo di bravura degli avversari sono frutto di errori individuali o collettivi o una somma di entrambi. Spesso pure inconcepibili per gravità. La conseguenza è la rarità dei cosiddetti clean sheet, le partite senza gol al passivo. Contro la SPAL però l’occasione è propizia.

ATTACCO SPUNTATO – I numeri parlano chiaro. La SPAL è il peggior attacco della Serie A. I gol fatti sono 23 in 32 giornate, 0,7 a gara. La squadra è terz’ultima in tiri totali in campionato, e ultima per quelli in porta (118, l’Inter per capirci è a 239). Nelle ultime 3 le reti segnate sono precisamente zero. La cosa curiosa è che la distanza dal miglior attacco della Serie A è precisa: i bergamaschi hanno segnato 93 gol, vale a dire esattamente 70 di distanza.

PRIMATO INASPETTATO – L’Inter insomma ha un’occasione per mostrare miglioramenti difensivi. Che non significa sottovalutare l’avversario, che prima delle ultime tre sconfitte stava vincendo col Milan e ha pareggiato 2-2 solo nel recupero. Ma sicuramente si può puntare allo zero alla voce gol subiti. Anche perché gli uomini di Conte oggi sono la miglior difesa della Serie A. Mantenere il primato può essere uno stimolo in più.