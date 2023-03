Inter, la probabile formazione contro il Lecce. Cambio a centrocampo?

Da quanto si evince dal sito ufficiale di Gianluca Di Marzio, ci potrebbe essere un cambio dell’ultimo minuto a centrocampo. Simone Inzaghi ha in mente la sua Inter in vista del match da disputare contro il Lecce.

SCELTE – Dal sito ufficiale di Gianluca Di Marzio arrivano le probabili scelte di Simone Inzaghi per l’Inter in vista della sfida con il Lecce. In porta confermato André Onana, così come in difesa il trio dello scorso weekend: Matteo Darmian, Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni. Le assenze di Federico Dimarco e Milan Skriniar obbligano l’allenatore ad alcune scelte. Denzel Dumfries e Robin Gosens giocheranno sulle fasce. A centrocampo potrebbe giocare ancora una volta incredibilmente Henrikh Mkhitaryan, con Hakan Calhanoglu in regia e Nicolò Barella. Marcelo Brozovic siederà in panchina, idem Romelu Lukaku a cui saranno preferiti Edin Dzeko e Lautaro Martinez.

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez.