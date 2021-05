Inter, la festa scudetto continua coi tifosi: saluto fuori dal Meazza!

L’Inter prosegue la festa scudetto assieme ai tifosi, anche se al Meazza sono potute entrare solo mille persone. La squadra si è spostata su una delle torri dello stadio di San Siro per salutare il pubblico presente all’esterno.

LA FESTA CONTINUA – L’Inter porta la coppa scudetto ai tifosi. Tutta la squadra, staff tecnico e dirigenti compresi, si sono spostati nella Torre 4 dello Stadio Giuseppe Meazza. Non potendo, per le norme sanitarie, andare letteralmente “in mezzo” al pubblico l’ha fatto nella zona più vicina possibile. I giocatori, dal capitano Samir Handanovic in poi, hanno mostrato la coppa ai tanti sostenitori che hanno passato il pomeriggio a seguire Inter-Udinese all’esterno dell’impianto.