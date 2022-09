Inter, la Curva Nord ha incontrato Inzaghi e i giocatori: ecco il motivo

Dopo le contestazioni delle scorse settimane, oggi una delegazione dei tifosi della Curva Nord dell’Inter ad Appiano Gentile hanno richiesto (vedi QUI) e ottenuto un confronto con Simone Inzaghi e i suoi giocatori. Ecco i dettagli secondo il Corriere dello Sport.

CONFRONTO – Dopo l’allenamento di rifinitura e la conferenza stampa di Simone Inzaghi, una delegazione della Curva Nord ha chiesto ed ottenuto un confronto con i giocatori e con l’allenatore piacentino. Obiettivo quello di trasmettere la propria vicinanza al gruppo, che nella “gerarchia” dei colpevoli secondo la tifoseria viene dopo la società, ma anche l’importanza della partita contro l’ex José Mourinho. L’Inter dovrà fare di tutto per tornare a vincere e dunque rialzare la testa dopo il periodo no, e soprattutto per arrivare al meglio alla sfida chiave nel girone di Champions League in programma martedì contro il Barcellona.

Fonte: Corriere dello Sport