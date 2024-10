Inter-Juventus, Zielinski scavalca Asllani? Il dubbio di Inzaghi – CdS

L’Inter si prepara ad affrontare la Juventus in un match cruciale di Serie A, ma Simone Inzaghi è alle prese con un’importante decisione tattica in cabina di regia. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport questa mattina, Zielinski potrebbe scavalcare Asllani in cabina di regia.

IL DUBBIO – L’assenza di Hakan Calhanoglu, insostituibile in questo ruolo, impone una scelta tra Kristjan Asllani e Piotr Zielinski, ognuno con qualità diverse che possono influenzare il gioco. Sebbene Asllani sia il sostituto naturale, l’allenatore potrebbe comunque optare per Zielinski, che ha già mostrato duttilità tattica sia in nazionale che in club, adattandosi a varie posizioni tra centrocampo e trequarti. Nonostante Asllani si sia allenato a pieno regime negli ultimi giorni, il giovane centrocampista potrebbe risentire dell’impatto fisico della sfida e delle condizioni del campo di San Siro, che si annuncia pesante. Inoltre, anche se Asllani garantisce buona capacità di gestione del pallone e intelligenza tattica, Zielinski potrebbe dare maggiore fluidità e visione di gioco in un momento di pressione, come dimostrato nella recente partita di Champions League contro lo Young Boys.

L’esperienza di Zielinski a servizio di Inzaghi

IN REGIA – Anche in nazionale, Zielinski è stato utilizzato in posizione centrale davanti alla difesa, e il suo apporto è stato positivo, nonostante un piccolo infortunio muscolare subito recentemente. . La sua esperienza, soprattutto internazionale, potrebbe rivelarsi un fattore determinante. Inzaghi ha infatti osservato come il polacco riesca a creare spazi e ad avviare manovre offensive rapide. L’opzione Frattesi non è da escludere: sebbene difficilmente partirà da titolare, l’ex Sassuolo potrebbe subentrare nella seconda parte del match, quando la partita potrebbe richiedere freschezza e dinamismo in mezzo al campo. La sfida si preannuncia intensa, e la scelta del regista potrebbe fare la differenza. Inzaghi prenderà la decisione finale nelle ore prima della partita, consapevole che qualsiasi opzione comporta dei rischi ma anche la possibilità di dettare il ritmo del gioco fin dall’inizio.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno