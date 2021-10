Inter-Juventus, Vidal insidia Calhanoglu per una maglia da titolare – TS

Inter-Juventus è il big match in programma domenica alle 20:45. Per la sfida Vidal, secondo il Tuttosport, insidia Calhanoglu per una maglia da titolare

CRESCITA – Arturo Vidal è reduce da un’ottima prestazione in Champions League contro lo Sheriff. Il cileno, infatti, ha risposto presente alla prima da titolare, dopo aver impressionato negli spezzoni di gara in cui lo aveva impiegato Inzaghi. Proprio per questo, il numero 22 nerazzurro, secondo il Tuttosport, è il candidato numero uno alla maglia da titolare al fianco di Barella e Brozovic in Inter-Juventus. Il cileno, infatti, insidia il posto di Calhanoglu, che ha pienamente recuperato dal problema alla caviglia, ma, in questo inizio di stagione, ha mostrato un rendimento altalenante. Difficile che Inzaghi rinunci a Vidal, specie nel periodo di forma migliore del cileno, ma un dato gioca a favore di Calhanoglu: i calci piazzati, arma su cui l’Inter è pericolosa grazie anche alle traiettorie disegnate dal turco e da Federico Dimarco. Bisognerà attendere la scelta di Inzaghi

Fonte: Federico Masini – Tuttosport