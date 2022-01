Inter-Juventus, trofeo in palio! La Supercoppa Italiana per confermarsi

Inter-Juventus si giocherà alle ore 21. Al Meazza si assegna la Supercoppa Italiana, primo trofeo della stagione 2021-2022, ed è un appuntamento fondamentale per proseguire nel percorso di crescita.

TRAGUARDO DA TAGLIARE – Inter-Juventus stavolta non è “solo” il derby d’Italia: è anche un trofeo. C’è in palio la Supercoppa Italiana, che nella bacheca nerazzurra manca da undici anni e mezzo. L’ultima il 21 agosto 2010, 3-1 alla Roma, in quello che a oggi è l’ultimo titolo conquistato al Meazza. Con ancora il 50% di capienza, prima della nuova restrizione, c’è da regalare una gioia ai tifosi. Le otto vittorie consecutive in Serie A, così come l’1-1 di campionato, stasera non contano nulla: è tutto un altro mondo. Dove conterà invece la voglia di vincere, la determinazione e il carattere. Per dimostrare (a differenza di quanto fatto a fine ottobre) che l’Inter è più forte. E farlo coi rivali storici della Juventus avrebbe come sempre un sapore in più.

I MIGLIORI – La rifinitura che ha portato Inter-Juventus ha visto Simone Inzaghi avere il gruppo al completo. Non ci sono i convocati, ma la rosa a disposizione del tecnico è quella integrale. Potranno quindi essere fatte le scelte migliori, dall’attacco dove scalpita Edin Dzeko (con Lautaro Martinez o Alexis Sanchez?) fino alla difesa che ha portato i tre punti con la Lazio tre giorni fa, grazie ai gol di Alessandro Bastoni e Milan Skriniar. Poi torna Hakan Calhanoglu, fondamentale nella parte finale del 2021. Nella Juventus Massimiliano Allegri con diversi assenti e Wojciech Szczesny che non può giocare causa… vaccino (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19.30 il vero countdown a Inter-Juventus: collegamenti in diretta con gli inviati al Meazza, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).