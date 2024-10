Inter-Juventus, tre indisponibili per Thiago Motta. Un’opzione – TS

Inter-Juventus sarà la partita di domenica delle ore 18 valida per la nona giornata di campionato. Thiago Motta deve superare l’ostacolo delle indisponibilità, da Tuttosport spunta un’opzione.

PARTITA – L’Inter attende la Juventus domenica a San Siro. Viene dalla vittoria in extremis contro lo Young Boys per 1-0 ed è in un momento di crescente fiducia grazie ai cinque successi consecutivi tra campionato e Champions League. Nelle ultime due sono arrivati importanti clean sheet, anche Yann Sommer ha ottenuto i primi ottimi risultati. Dall’altra parte la Juventus deve cancellare la sconfitta con lo Stoccarda e non avrà diversi uomini a disposizione.

Inter-Juventus, gli assenti per Thiago Motta

ASSENTI – Thiago Motta dovrà sopperire a tre assenze importanti: Teun Koopmeiners è la prima. L’olandese potrebbe tornare con l’Udinese, non sicuramente con l’Inter. Lo stesso discorso vale per Nico Gonzalez, che invece rimane in dubbio anche per la trasferta dopo San Siro. Douglas Luiz sarà il terzo indisponibile a causa del problema muscolare riscontrato nel riscaldamento pre-Stoccarda. Motta avrebbe una soluzione per Inter-Juventus: Kenan Yildiz al centro dietro Dusan Vlahovic con Francisco Conceicao a destra e Andrea Cambiaso a sinistra. Ancora due giorni dividono le squadre dalla partita, c’è tempo per decidere ma le opzioni sono poche per entrambe.

fonte: Tuttosport – Marco Bo