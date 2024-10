Inter-Juventus, i tifosi selezionano il MOTM: ecco il vincitore!

Inter-Juventus si è conclusa con il punteggio di 4-4. I tifosi nerazzurri hanno selezionato il miglior giocatore della partita attraverso un voto sui social.

LA PARTITA – La sfida tra Inter e Juventus è terminata con un pirotecnico 4-4. I nerazzurri non sono riusciti a mantenere il vantaggio di due reti, sul 4-2, facendosi rimontare a causa di disattenzioni difensive difficilmente accettabili per la squadra campione d’Italia. In un contesto nel quale gli elementi su cui riflettere non mancano, alcune note positive possono sicuramente essere considerate. Tra di esse si inserisce l’ottima prestazione in cabina di regia di Piotr Zielinski, autore di 2 reti su rigore e primo costruttore di una manovra di assoluto spessore in particolare nella seconda frazione di gioco.

Zielinski nominato miglior giocatore di Inter-Juventus

LA SCELTA – Proprio Zielinski è stato scelto come Man of the Match della sfida. Il polacco, alla sua prima esperienza da regista in maglia nerazzurra, ha dimostrato perché possa essere ritenuto in grado di ricoprire con efficacia quella posizione. In assenza di Hakan Calhanoglu e Kristjan Asllani, l’ex Napoli ha saputo interpretare in maniera ottimale il ruolo più delicato dello scacchiere di Simone Inzaghi. Oltre alla freddezza con cui ha messo a segno i due calci di rigore avuti nel primo tempo, il classe 1994 ha così dimostrato al tecnico piacentino che una terza, nobile, opzione è per lui disponibile in caso di necessità.