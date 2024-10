Inter-Juventus, Thiago Motta obbligato. La probabile formazione

Inter-Juventus è il match in programma alle ore 18, Thiago Motta non può fare tante scelte. La probabile formazione è quasi praticamente obbligata.

(NON) SCELTE – Inter–Juventus è la nona giornata di campionato, alle ore 18 le due squadre si scontreranno per conquistare la nomea di rivale numero uno del Napoli primo in classifica. A San Siro va in scena il vecchio derby d’Italia, entrambe arrivano da un momento non facilissimo. Tanti infortuni sia da una parte che dall’altra, i bianconeri hanno digerito male tra l’altro la partita infrasettimanale. La Juventus ha perso con lo Stoccarda e subito un altro infortunio, ossia quello di Douglas Luiz. Oltre al centrocampista mancheranno Bremer, Teun Koopmeiners e Nico Gonzalez. Questi giorni sono stati inutili per recuperarli, Thiago Motta e lo staff del club di Torino non hanno fatto in tempo a lavorarci. Diverse scelte sono praticamente obbligate, l’allenatore pensa all’accentramento di Kenan Yildiz o alla sua panchina. Il giocatore è in ballottaggio e gli potrebbe essere preferito Nicolò Fagioli. A sinistra andrebbe Francisco Conceicao con Timothy Weah a destra e Dusan Vlahovic punta. Un altro dubbio è per la difesa, di seguito la probabile formazione.

Inter-Juventus, Thiago Motta tra dubbi e obblighi! La probabile formazione

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Danilo, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, McKennie; Weah, Fagioli, Conceicao, Vlahovic.