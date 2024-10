Inter-Juventus, Thiago Motta ne convoca 19: la lista completa

Alla vigilia dell’attesissimo Inter-Juventus, Thiago Motta ha diramato la lista dei diciannove giocatori convocati per la sfida a San Siro.

LA LISTA – La partita tra Inter e Juventus di domenica alle 18 a San Siro rappresenta uno scontro chiave per la corsa al titolo di Serie A. Entrambe le squadre sono in ottima forma e puntano a sfruttare questo confronto diretto per consolidare la propria posizione in vetta alla classifica. La Juventus, dal canto suo, si presenta senza aver mai perso in campionato. Thiago Motta ha da poco diramato la lista ufficiale dei diciannove giocatori a disposizione per la sfida di domani, considerate le assenze confermate di Koopemeiners e Douglas Luiz, oltre il lungodegente Gleison Bremer.

Inter-Juventus, i 19 convocati di Thiago Motta

Portieri: Di Gregorio, Perin;

Difensori: Gatti, Danilo, Kalulu, Cambiaso, Cabal, Savona, Aouhi;

Centrocampisti: Locatelli, McKennie, Thuram, Fagioli;

Attaccanti: Conceicao, Yldiz, Mbangula, Adzic, Vlahovic, Weah.