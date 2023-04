Inter-Juventus 1-0, il tabellino della partita delle semifinali di Coppa Italia

Inter-Juventus è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-0 (andata 1-1): questo il tabellino della partita valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia 2022-2023.

IN FINALE! – La prima finalista di Coppa Italia è l’Inter! Basta un gol di Federico Dimarco al quarto d’ora per decidere una partita brutta, ma quanto basta per eliminare la Juventus dal torneo. La squadra di Simone Inzaghi fa fuori i bianconeri mai pericolosi per tutta la partita e trova la prima vittoria stagionale nel derby d’Italia al quarto tentativo. Un successo che permette di continuare a competere per le tre competizioni rimanenti e che dà l’accesso alle Final Four della prossima Supercoppa Italiana. Mercoledì 24 maggio la finale contro una tra Fiorentina e Cremonese: domani il ritorno al Franchi, i viola hanno vinto 0-2 l’andata. Questo il tabellino di Inter-Juventus.

INTER-JUVENTUS 1-0 (ANDATA 1-1) – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, A. Bastoni; Dumfries, Barella (68’ Brozovic), Calhanoglu (82’ Gagliardini), Mkhitaryan, Dimarco (78’ Gosens); Dzeko (68’ Lukaku), Lautaro Martinez (78’ Correa).

In panchina: Cordaz, Botis, de Vrij, Bellanova, Asllani, D’Ambrosio, V. Carboni, Zanotti.

Allenatore: Simone Inzaghi

Juventus (3-5-1-1): Perin; Bremer, Bonucci (68’ Danilo), Alex Sandro; De Sciglio, Rabiot, Locatelli (63’ Paredes), Miretti (79’ Pogba), Kostic (46’ Milik); Di Maria; Chiesa.

In panchina: Szczesny, Pinsoglio, Gatti, Rugani, Soulé, Iling-Junior, Fagioli.

Allenatore: Massimiliano Allegri

Arbitro: Daniele Doveri della sezione di Roma 1 (Meli – Alassio; Mariani; VAR Di Paolo; A. VAR Di Martino)

Gol: 15’ Dimarco

Ammoniti: Locatelli (J), Mkhitaryan (I)

Recupero: 1’ PT, 4’ ST