Inter-Juventus 1-1, il tabellino della partita della 9ª giornata di Serie A

Inter-Juventus è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-1: questo il tabellino della partita valida per la nona giornata di Serie A 2021-2022.

BUTTATA VIA COME AL SOLITO – Due punti presi e buttati dalla finestra dall’Inter, ancora una volta. Una partita ormai vinta, solo da portare al triplice fischio, sfuma all’89’ sull’ennesimo errore inconcepibile di questo inizio di stagione. Denzel Dumfries commette un fallo inutile su un’azione che stava finendo fuori dall’area, è sulla linea e il VAR richiama l’arbitro Maurizio Mariani che assegna il rigore trasformato da Paulo Dybala. Non basta Edin Dzeko, in una delle poche occasioni di una gara piuttosto brutta che si risolve in un nulla di fatto. La Juventus manca l’aggancio, i nerazzurri restano a -7 dalla vetta ora occupata anche dal Milan oltre che dal Napoli. Questo il tabellino di Inter-Juventus.

INTER-JUVENTUS 1-1 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, A. Bastoni; Darmian, Barella (90′ Vecino), Brozovic, Calhanoglu (61′ Gagliardini), Perisic (72′ Dumfries); Dzeko, Lautaro Martinez (72′ Sanchez).

In panchina: Cordaz, I. Radu, Kolarov, Sensi, Ranocchia, Dimarco, D’Ambrosio, Satriano.

Allenatore: Simone Inzaghi

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado (65′ Dybala), McKennie (83′ Arthur), Locatelli (83′ Kaio Jorge), Bernardeschi (18′ Bentancur), Alex Sandro; Kulusevski (65′ Chiesa); Morata.

In panchina: Pinsoglio, Perin, De Sciglio, de Ligt, Ramsey, Lu. Pellegrini, Rugani.

Allenatore: Massimiliano Allegri

Arbitro: Maurizio Mariani della sezione di Aprilia (Meli – Peretti; Ayroldi; VAR Guida; A. VAR Passeri)

Espulso: Inzaghi (I, allenatore) all’88’ per proteste

Ammoniti: Barella, Perisic (I), Alex Sandro, Chiellini (J)

Recupero: 4′ PT, 5′ ST