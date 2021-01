Inter-Juventus 2-0, il tabellino della partita della 18ª giornata di Serie A

Inter-Juventus è terminata da pochi minuti con il punteggio di 2-0: questo il tabellino della partita valida per la diciottesima giornata di Serie A 2020-2021.

DISTRUTTI! – L’Inter dà finalmente la risposta che serviva e ottiene una memorabile vittoria sulla Juventus, che non batteva da quattro anni e quattro mesi. Il più criticato di tutti, il grande ex Arturo Vidal, mette la situazione in discesa dopo dodici minuti. Poi, tralasciando la solita quantità industriale di gol sbagliati, ci pensa Nicolò Barella a evitare sofferenze su un magnifico lancio di Alessandro Bastoni. È +7 sui bianconeri e aggancio momentaneo al Milan, che domani chiuderà il turno di Serie A a Cagliari. Questo il tabellino di Inter-Juventus.

INTER-JUVENTUS 2-0 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, A. Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal (77′ Gagliardini), Young (72′ Darmian); Lukaku, Lautaro Martinez (86′ Sanchez).

In panchina: Padelli, I. Radu, Kolarov, Sensi, A. Ranocchia, Perisic, Eriksen, Pinamonti.

Allenatore: Antonio Conte

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo S., Bonucci, Chiellini, Frabotta (58′ Bernardeschi); Chiesa, Rabiot (58′ McKennie), Bentancur, Ramsey (58′ Kulusevski); Morata, Cristiano Ronaldo.

In panchina: Pinsoglio, Garofani, Buffon, Arthur, Demiral, Di Pardo, Dragusin, Fagioli, F. Ranocchia.

Allenatore: Andrea Pirlo

Arbitro: Daniele Doveri della sezione di Roma 1 (Carbone – Peretti; Maresca; VAR Calvarese; A. VAR Alassio)

Gol: 12′ Vidal, 52′ Barella

Ammoniti: Bonucci, Morata (J), Young, Barella (I)

Recupero: 2′ PT, 5′ ST