Inter-Juventus, stavolta decisiva per davvero: margine d’errore ridottissimo

Inter-Juventus si giocherà alle ore 20.45. Il derby d’Italia porta pochissime possibilità di sbagliare, perché la situazione relativa al campionato si sta iniziando a fare pesante.

NON C’È RITORNO – Si è detto tante volte che una partita “non è decisiva”, soprattutto a inizio stagione, ma Inter-Juventus stavolta lo è senza discussioni. Per entrambe. La vittoria del Milan a Bologna mette le due squadre con le spalle al muro: chi perde scappa molto lontano dalla vetta, a prescindere da cosa farà il Napoli con la Roma. L’Inter ha trovato otto giorni fa, in maniera molto discussa, la prima sconfitta in questa Serie A contro la Lazio: un KO che Simone Inzaghi ha chiesto e preteso che venga subito cancellato. Quale occasione migliore del derby d’Italia? Vincere la classicissima darebbe tutt’altro sapore all’avvio di campionato, come successo lo scorso 17 gennaio in una delle svolte per il titolo.

L’ORA DELL’EX? – Solo un giocatore dell’Inter ha vestito la maglia della Juventus: è Arturo Vidal. Nonostante il recupero di Hakan Calhanoglu il cileno si candida per un posto da titolare: è reduce dal gol allo Sheriff, ha voglia di riscatto, ha cominciato la stagione bene e ha anche segnato nell’ultimo precedente di campionato, aprendo il 2-0 di nove mesi fa. Per il resto Inzaghi ha come unico altro dubbio il laterale destro, dove Matteo Darmian è in vantaggio su Denzel Dumfries. Non ci sarà Joaquin Correa, di nuovo alle prese con problemi fisici. Juventus con sei vittorie di fila, quattro per 1-0, Massimiliano Allegri ritrova Paulo Dybala ma perde Moise Kean (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19.30 il vero countdown a Inter-Juventus, collegamenti in diretta con l’inviato al Meazza, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).