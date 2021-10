Inter-Juventus, squadra in campo: le immagini dell’allenamento

Si avvicina Inter-Juventus, big match in programma domenica e valevole per la nona giornata del campionato di Serie A. Nerazzurri in campo oggi per preparare la sfida, come mostrano le immagini pubblicate dall’account social ufficiale della società.

ALLENAMENTO – Sorrisi, serenità, ma anche tanto impegno. Seduta di allenamento oggi ad Appiano Gentile in vista di Inter-Juventus, gara in programma domenica. Una partita che significa tanto per entrambe le squadre, considerata anche la situazione di classifica. L’account Twitter ufficiale della società ha pubblicato alcune delle foto dell’allenamento di oggi, come mostrato nell’immagine sottostante.

Fonte – Inter Twitter