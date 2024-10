Inter-Juventus, sorpresa in mezzo! Probabile formazione di Inzaghi

Domenica alle ore 18, quindi tra poco, si giocherà Inter-Juventus. La partita è valida per la nona giornata di Serie A, Simone Inzaghi pensa ad una sorpresa. La probabile formazione.

SORPRESA – Inter–Juventus è la partita più importante del weekend di Serie A. Alle 18 si affrontano le due momentanee inseguitrici del Napoli, che anche oggi ha vinto contro il Lecce portandosi a +5 dai nerazzurri. L’allenatore partenopeo Antonio Conte guarderà la gara, lo ha confermato nel post-partita di oggi. Simone Inzaghi invece ha in mente di cambiare radicalmente il centrocampo rispetto alle ultime uscite. Mancherà Hakan Calhanoglu in cabina di regia per infortunio, nemmeno Kristjan Asllani sembra al 100% per giocare uno scontro come questo. L’allenatore sta riflettendo sulla possibilità di mettere Piotr Zielinski davanti alla difesa con Henrikh Mkhitaryan e Nicolò Barella ai lati. Il polacco è favorito nel ballottaggio sul compagno albanese, così come Denzel Dumfries è avanti su Matteo Darmian. L’olandese avrà una conferma dopo l’ottima prestazione contro lo Young Boys. In difesa non ci sarà Francesco Acerbi, lo sostituirà come fatto nei precedenti due match Stefan de Vrij. Di seguito la probabile formazione dell’Inter.

Inter-Juventus, Inzaghi sorprende: la probabile formazione

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.