Inter-Juventus, sorpresa attesa in distinta: c’è un rientro

Pochi minuti all’uscita delle formazioni ufficiali di Inter-Juventus, il big match della ventitreesima giornata di Serie A. Nell’attesa c’è un’anticipazione che riguarda un particolare rientro per Inzaghi.

DI NUOVO IN GRUPPO – Non era scontato, e soprattutto fino a tre giorni fa non doveva succedere. Ma c’è anche Stefano Sensi al Meazza per Inter-Juventus. Il centrocampista è rientrato a Milano venerdì, dopo che è saltato nell’ultima ora del calciomercato inglese il suo trasferimento al Leicester City. Si è parlato di possibilità lo stesso di una cessione, ma per ora resta a disposizione. E Simone Inzaghi l’ha portato con sé per il derby d’Italia, nonostante non si sia allenato in gruppo tutta la settimana.