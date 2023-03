Inter-Juventus, Skriniar dal 1′! Per Darmian ruolo ‘inedito’ – CdS

Inter-Juventus è in programma domenica alle 20:45. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport sale la candidatura di Skriniar per una maglia da titolare. Per Darmian possibile ruolo “inedito”

RUOLO – Inter-Juventus andrà in scena domenica alle 20:45. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, Inzaghi pensa ad una minima rotazione degli uomini dopo la partita in casa del Porto che ha portato via diverse energie sia fisiche che mentali. Ci sarà quindi qualche avvicendamento nell’11 titolare: Skriniar, in caso di condizione ottimale, partirà dal 1′. Darmian, visto l’infortunio di Bastoni, potrebbe essere schierato come “braccetto sinistro” della difesa, con Dumfries a destra e Dimarco a sinistra.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno