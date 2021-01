Inter-Juventus (Serie A): le probabili formazioni della 18ª giornata

SERIE A – 18ª giornata

Domenica 17/01/2021 ore 20:45 Le probabili formazioni di Inter-Juventus

INTER JUVENTUS (3-5-2) (3-5-2) 1 HANDANOVIC (C) SZCZESNY 1 37 SKRINIAR DANILO L. 13 6 DE VRIJ BONUCCI 19 95 A. BASTONI (C) CHIELLINI 3 2 HAKIMI CHIESA 22 23 BARELLA RABIOT 25 77 BROZOVIC BENTANCUR 30 22 VIDAL RAMSEY 8 15 YOUNG FRABOTTA 38 9 R. LUKAKU MORATA 9 10 LAUTARO MARTINEZ CRISTIANO RONALDO 7 Allenatore A. CONTE A. PIRLO Allenatore LA PROBABILE FORMAZIONE DI CONTE IN INTER-JUVENTUS

Inter-Juventus: la probabile formazione dell’Inter di Conte in Serie A PANCHINA 27 PADELLI (GK) (GK) PINSOGLIO 31 97 A. RADU (GK) (GK) GAROFANI 42 5 GAGLIARDINI (GK) BUFFON 77 7 A. SANCHEZ ARTHUR 5 11 KOLAROV MCKENNIE 14 12 SENSI DEMIRAL 28 13 ANDREA RANOCCHIA BERNARDESCHI 33 14 PERISIC DI PARDO 36 24 ERIKSEN DRAGUSIN 37 36 DARMIAN FAGIOLI 41 KULUSEVSKI 44 FILIPPO RANOCCHIA 56 INDISPONIBILI

8 VECINO (infortunato)

33 D’AMBROSIO (infortunato)

99 PINAMONTI (infortunato) 4 DE LIGT (infortunato)

6 KHEDIRA (fuori rosa)

10 DYBALA (infortunato)

12 ALEX SANDRO (infortunato)

16 CUADRADO (infortunato)

50 RAFIA (infortunato) SQUALIFICATI – – DIFFIDATI BROZOVIC DANILO, BENTANCUR, RABIOT e KULUSEVSKI ULTIME NOTIZIE

Dubbi praticamente nulli per Conte, che sembra intenzionato a dare fiducia al grande ex Vidal in mezzo al campo. Darmian recuperato, ma Young è favorito anche su Perisic a sinistra. Demiral scalpita ma le scelte di Pirlo dietro potrebbero essere altre, soprattutto in caso di difesa a tre. A centrocampo ballottaggio tra McKennie e Ramsey. Arthur possibile sorpresa in caso di modifica tattica.