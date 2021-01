Inter-Juventus (Serie A): la probabile formazione dell’Inter di Conte

La probabile formazione di Conte

Inter-Juventus è in programma oggi a partire dalle ore 20.45. Partita valida per la diciottesima giornata del Campionato Italiano di Serie A. In palio non solo i tre punti ma anche la prima etichetta da anti-Milan nel girone di andata. Scopriamo la probabile formazione dell’Inter di Conte

LA ROSA E LA FILOSOFIA DI CONTE

INDISPONIBILI – Due assenti in casa nerazzurra. Non ce la fanno D’Ambrosio (infortunato) e Vecino (in fase di recupero). Quasi certo anche il forfait di Pinamonti, non al meglio dopo lo stop.

MODULO – L’Inter con il 3-5-2 è quella che dà più garanzie, nonostante la Juventus possa specchiarsi. Vista la panchina, da non escludere il passaggio al 3-4-2-1 a partita in corso.

LA SQUADRA REPARTO PER REPARTO

DIFESA – Tutto confermato dietro. Il capitano Handanovic tra i pali. In mezzo de Vrij guida la linea a tre con Skriniar sul centro-destra e Bastoni sul centro-sinistra.

CENTROCAMPO – Solito dubbio in mezzo. Sulle fasce Hakimi a destra e Young a sinistra, quest’ultimo favorito su Darmian e Perisic. Davanti alla difesa Brozovic con ai lati Barella e il grande ex Vidal, preferito a Gagliardini.

ATTACCO – Coppia titolare in avanti. Dopo il turnover di coppa, Lukaku torna dal 1′ con Lautaro Martinez al suo fianco. Sanchez ininizia dalla panchina.

IL PROBABILE SCHIERAMENTO DELL’INTER

FORMAZIONE – Ecco dunque la probabile formazione titolare dell’Inter che affronterà la Juventus in Serie A: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

IN PANCHINA – Padelli, Radu; Ranocchia, Kolarov; Darmian, Gagliardini, Sensi, Eriksen, Perisic; Sanchez.

