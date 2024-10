Inter-Juventus senza coreografia, la Curva: «Colpa dei signori della società Inter!»

Inter-Juventus senza coreografia per quanto riguarda la Curva nord nerazzurra. Di seguito la motivazione nella fanzine della curva.

NIENTE COREOGRAFIA – Non ci sarà nessuna coreografia per la partita tra Inter e Juventus: «Vi annunciamo che l’ingresso della coreo ci è stato vietato. Non dalla questura, ma dalla stessa società. Qualcuno potrebbe pensare sia una scelta corretta, visto il terremoto mediatico delle ultime settimane. Noi però, onestamente, siamo rimasti estremamente delusi e sconfortati da questa censura. I motivi di questa scelta andrebbero chiesti ai signori della società Inter. Non vi sveleremo il contenuto della coreografia, ma possiamo assicurarvi che il divieto di allestimento è arrivato per partito preso e non per il disegno ideato dal Covo, che aveva studiato qualcosa di semplice ed efficace. Ci chiediamo come è possibile che una società sportiva decida di negare l’accesso allo stadio di alcune migliaia di semplici plastiche monocolore? Assicuriamo a tutti che questa notizia non ci ha tagliato le gambe, anzi. Il vento sta cambiando e fino a quando saremo qui combatteremo per i nostri diritti e per quelli di tutti gli interisti». Uscita sicuramente molto piccata da parte del tifo organizzato nerazzurro, proprio nel giorno in cui compare per la prima volta a San Siro il nuovo striscione “Secondo anello Verde 1969”.