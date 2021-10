Inter-Juventus, rispetto allo Sheriff due cambi. Dubbio Calhanoglu − SM

Il pensiero va subito a Inter-Juventus. Dopo l’importante successo contro lo Sheriff, i nerazzurri saranno impegnati domenica nel Derby d’Italia. Attesa qualche novità di formazione rispetto a martedì

RIENTRI − La testa dei nerazzurri è già ad Inter-Juventus, sfida cruciale per il prosieguo del campionato. Dopo il KO contro la Lazio e la vittoria dei bianconeri con la Roma, la forbice tra Beneamata e Vecchia Signora si è ridotta di soli tre lunghezze. Dunque, sarà fondamentale portare a casa i tre punti. In vista della gara di domenica sera, come riporta Marco Barzaghi su Sport Mediaset, Simone Inzaghi pensa a qualche cambio di formazione. A destra, rientra Matteo Darmian mentre nel trio difensivo riprenderà il suo posto dal 1′ Alessandro Bastoni. In mezzo, rimane in dubbio la presenza da titolare di Hakan Calhanoglu, in caso contrario pronto nuovamente Arturo Vidal.