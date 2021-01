Inter-Juventus: record di ascolti, per il big match di San Siro, sui canali Sky

Lo riporta “Calcio e Finanza”: Inter-Juventus ha stabilito il nuovo record di ascolti su Sky. Il derby d’Italia ha infranto il primato stabilito in precedenza da Milan-Juventus, del 6 gennaio scorso

PARTITA STELLARE – Inter-Juventus ha regalato consapevolezza ed entusiasmo ai nerazzurri di Antonio Conte, che iscrivono con prepotenza il loro nome alla lista delle contendenti per lo scudetto. Tra le altre cose, il derby d’Italia ha stracciato il record di ascolti stagionale sui canali Sky. Come riporta “Calcio e Finanza”, la gara è stata vista in media da 2 milioni 902 mila spettatori medi, con il 10,5% di share e 4 milioni 246 mila spettatori unici. Sorpassato il precedente record detenuto da Milan-Juventus, del 6 gennaio scorso. Da segnalare, inoltre gli ascolti di Sky prima e dopo il fischio d’inizio: 966 mila spettatori medi e il 3,6% di share per il pre partita a “Sky Calcio Show” e 1 milione 34 mila spettatori medi e il 5% di share per il post gara nella prima parte di “Sky Calcio Club”.

Fonte: Calcioefinanza.it