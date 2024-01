Inter-Juventus, quale arbitro? Calvarese: «Orsato no! In pole uno»

Domenica c’è Inter-Juventus e l’attesa è anche per l’arbitro, dopo le tante polemiche non solo per l’ultimo weekend. L’ex direttore di gara Calvarese, in un articolo per Tuttosport, ritiene che sia facile prevederlo ed esclude Orsato.

CHI FISCHIA DOMENICA? – Domani a mezzogiorno l’AIA pubblicherà la designazione arbitrale per Inter-Juventus. Un ex arbitro come Gianpaolo Calvarese, che arbitrò tra forti polemiche il match a Torino del girone di ritorno nel 2020-2021 col famoso rigore che in realtà era fallo di Juan Guillermo Cuadrado su Ivan Perisic, ritiene che non ci siano molti direttori di gara in grado di gestire una sfida del genere. In più Daniele Orsato, “nonostante sia tra i direttori di gara più forti al mondo, è fuori dalla corsa per ragioni di opportunità legate ai precedenti”. Ossia all’episodio del secondo giallo clamoroso non dato a Miralem Pjanic in Inter-Juventus del 2018. Per Calvarese, l’arbitro favorito per domenica è Fabio Maresca, sia perché piace a Gianluca Rocchi in quanto dalla forte personalità sia perché reduce dalla buona gestione del caso del razzismo verso Mike Maignan in Udinese-Milan. A seguire Maurizio Mariani e più staccato Marco Guida. Quest’ultimo, secondo Calvarese, è sfavorito perché era l’arbitro di Juventus-Inter all’andata.

Fonte: Tuttosport – Gianpaolo Calvarese