Inter-Juventus, probabili formazioni in Coppa Italia: ecco le ultime novità

Inter-Juventus è in arrivo, come da calendario. Questo il primo impegno settimanale nerazzurro, in programma oggi, ed è già tempo di probabili formazioni. Le due squadre a partire dalle ore 21:00 si affronteranno a Milano, presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro, per la partita di ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Si riparte dal pareggio per 1-1 di Torino e dalla squalifica tolta a Lukaku. In palio la Finale contro Fiorentina (favorita dopo lo 0-2 dell’andata, ndr) o Cremonese. Ecco le probabili formazioni di Inter-Juventus in Coppa Italia

INTER (3-5-2): 24 Onana; 36 Darmian, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez ©.

A disposizione: 21 Cordaz, 40 Botis; 5 Gagliardini, 6 de Vrij, 8 Gosens, 11 J. Correa, 12 Bellanova, 14 Asllani, 33 D’Ambrosio, 45 V. Carboni, 46 Zanotti, 77 Brozovic, 90 Lukaku.

Allenatore: Simone Inzaghi

Diffidati: Onana, Dimarco, Gosens, Brozovic, Correa, Lautaro Martinez e Lukaku.

Squalificato: 1 Handanovic.

Indisponibili e/o non convocati: 37 Skriniar e Dalbert.

Altri giocatori: 42 Curatolo, 47 Fontanarosa, 49 Kamate, 50 A. Stankovic.

Ultime notizie e ballottaggi: La presenza quasi a sorpresa dello “squalificato” Lukaku probabilmente non modifica i piani di Inzaghi, che sembra intenzionato a puntare su Dzeko dal 1′ con Lautaro Martinez. L’altro dubbio da sciogliere riguarda il regista, dato che Calhanoglu è ormai recuperato e, con il rientro di Mkhitaryan, è in vantaggio sul piuttosto appannato Brozovic.

Inter-Juventus, probabili formazioni in Coppa Italia: gli ospiti

JUVENTUS (3-5-2): 36 Perin; 6 Danilo, 19 Bonucci ©, 3 Bremer; 2 De Sciglio, 20 Miretti, 5 Locatelli, 25 Rabiot, 17 Kostic; 22 Di Maria, 14 Milik.

A disposizione: 1 Szczesny, 23 Pinsoglio; 7 Chiesa, 10 Pogba, 12 Alex Sandro, 15 Gatti, 24 Rugani, 30 Soulé, 32 Paredes, 43 Iling Junior, 44 Fagioli, 45 Barrenechea.

Allenatore: Massimiliano Allegri

Diffidati: Perin, Danilo e Miretti.

Squalificato: 11 Cuadrado.

Indisponibili e/o non convocati: 9 Vlahovic, 18 Kean, 21 Kaio Jorge e Ihattaren.

Altri giocatori: 39 Sekulov.

Ultime notizie e ballottaggi: Un dubbio in ogni reparto per Allegri, che può rilanciare l’ex Bonucci nel cuore della difesa modificando l’assetto iniziale rinunciando a Gatti. Si candida per una maglia dal 1′ anche Alex Sandro, da non escludere l’ipotesi difesa a quattro. In mezzo al campo più Miretti che Fagioli. Milik favorito su Chiesa per completare l’attacco privo di Vlahovic.

