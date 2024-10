Inter-Juventus, le probabili formazioni per la nona giornata di Serie A

In attesa dei rispettivi allenamenti di oggi, con le ultime decisioni, Simone Inzaghi e Thiago Motta stanno valutando le loro possibili formazioni per il big match Inter-Juventus, valevole per la nona giornata del campionato italiano di Serie A

SITUAZIONE IN CASA NERAZZURRA – Simone Inzaghi attende l’allenamento di oggi, ma la sua formazione per Inter-Juventus di Serie A è praticamente fatta. Il tutto considerando anche le rotazioni dopo il doppio impegno contro Roma prima e Young Boys poi. Scontata, naturalmente, la scelta in porta con Yann Sommer pronto come sempre a difendere i pali nerazzurri. Davanti a lui il terzetto composto da Alessandro Bastoni, che ha riposato in occasione della gara di Berna, Stefan de Vrij al centro (al posto dell’infortunato Francesco Acerbi) e Benjamin Pavard sulla destra. Sulle fasce sicura la presenza a sinistra di Federico Dimarco, mentre resta da sciogliere il dubbio tra Matteo Darmian e Denzel Dumfries, con l’olandese che potrebbe scendere in campo per gestire meglio l’italiano come alternativa a gara in corso per entrambe le fasce. Davanti alla difesa salgono le quotazioni di Kristjan Asllani, tornato ad allenarsi in gruppo nella seduta di ieri. Al suo fianco Henrikh Mkhitaryan a sinistra e Nicolò Barella a destra. Davanti nessun dubbio, con la coppia Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

PROBABILE FORMAZIONE INTER – Questa la probabile formazione di Simone Inzaghi per la sfida contro la Juventus in programma domani per la nona giornata del campionato di Serie A: (3-5-2) Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

INTER-JUVENTUS, LA PROBABILE FORMAZIONE DI THIAGO MOTTA PER IL BIG MATCH DI SERIE A

SITUAZIONE IN CASA BIANCONERA – Anche per Thiago Motta in vista di Inter-Juventus di Serie A sono diverse le defezioni. Da sottolineare chiaramente quella di Gleison Bremer dopo il grave infortunio al ginocchio. A mancare sarà anche Douglas Luiz (che avrebbe, peraltro, dovuto saltare in ogni caso la partita dopo il rosso non dato contro la Lazio). Oltre, poi, a Teun Koopmeiners e Nico Gonzalez. Rientra Francisco Conceicao dopo la giornata di squalifica contata per il doppio giallo contro il Cagliari. Il tecnico bianconero punta su Federico Gatti in difesa, mentre sulle fasce è previsto un doppio cambio rispetto alla gara persa contro lo Stoccarda. Da sciogliere, poi, il dubbio relativo al ruolo di Kenan Yildiz.

PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS – Questa la probabile formazione di Thiago motta per la sfida contro l’Inter in programma per la nona giornata di Serie A: (4-2-3-1) Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, Cabal; Locatelli, Thuram; Yildiz, McKennie, Conceicao; Vlahovic.